الأهلي يؤكد تحسن حالة نيدفيد.. ومحمد محمود يخوص اخر مراحل التأهيل

أكد الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن حالة كريم نيدفيد لاعب الفريق في تحسن مستمر، خاصة وأن اللاعب يواصل تدريباته التأهيلية وفقا للبرنامج العلاجي الذي حدده الخبير الألماني الذي أجرى له جراحة غضروف الركبة في ألمانيا، تمهيدا لعودته من جديد إلى المشاركة في التدريبات الجماعية.

وأوضح الجهاز الطبي أن الفحص الأخير لكريم نيدفيد، أثبت أن .ركبته بدأت في التحسن.. ويؤدي نيدفيد جلسات علاج طبيعي وبعض الفقرات التأهيلية في الجيم، تمهيدا لعودته من جديد وتجهيزه للمرحلة المقبلة.

ويستأنف الأهلي تدريباته الجماعية مساء غد السبت، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اليوم الجمعة، في إطار الاستعداد لمواجهة كانو سبورت في ذهاب دور ال 32 بدوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها يوم 14 سبتمبر الجاري.

وأشار الجهاز الطبي للفريق إلى أن محمد محمود، لاعب الفريق الأول لكرة القدم يؤدي المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي تمهيدا لعودته من جديد إلى المشاركة في المران الجماعي، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها مؤخرا.

وأوضح الجهاز الطبي للأهلي أن محمد محمود، يخوض تدريباته وفقا للبرنامج العلاجي الذي عاد به من ألمانيا بعد إجراء جراحة الرباط الصليبي، والذي يشتمل على جانب بدني وجزء كبير من تدريب الكرة إلى جانب جلسات الجيم.



