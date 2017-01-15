مصر تتصدر الترتيب العام لجدول ميداليات دورة الألعاب الأفريقية 2019

تصدرت مصر الترتيب العام لجدول الميداليات ضمن دورة الألعاب الأفريقية 2019 التي أقيمت بالمغرب، بعد إحراز الرياضيين المصريين 273 ميدالية منها 102 ذهبية تلاها نيجيريا بواقع 127 ميدالية منها 46 ذهبية ثم جنوب أفريقيا بواقع 87 ميدالية منها 36 ذهبية والجزائر بواقع 125 ميدالية منها 33 ذهبية ثم المغرب منظم الدورة في المركز الخامس بواقع 109 ميدالية منها 31 ذهبية، لتحل تونس المركز السادس برصيد 97 ميدالية بواقع 26 ذهبية.

وقد اختتمت، أمس السبت، منافسات دورة الألعاب الأفريقية التي تقام بالمغرب بمشاركة 52 دولة أفريقية حيث أقيمت منافسات البطولة في 4 مدن مغربية وهى الرباط كازابلانكا الجديدة سلي وتعد هذه البطولة من البطولات المؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020 .. ومن المقرر أن تستضيف غانا دورة الألعاب الأفريقية المقبلة عام 2023.



