مدرب جنوب أفريقيا يتمنى مواجهة مصر في النهائي

تمنى ديفيد نوتواني المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا الأوليمبي، مواجهة منتخب مصر، في المباراة النهائية، لبطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة.

وقال نوتواني في المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراته ضد نيجيريا: مواجهة نيجيريا سوف تكون بلا نوم، بسبب تلاحم المباريات، المجموعة تتحمل كل الاحتمالات، وهناك ضغط الكبير على المنتخبين.

وأضاف: فريقنا لا يلعب بطريقة دفاعية فقط، نلعب مباريات هجومية لأن كل الفرق تلعب من العمق وتحصل على الكرة، نحن أيضا يحب أن نكون بنفس الطريقة، ونوازن بين الطريقتين الدفاعية والهجومية.

وتابع: "التعادل يكفينا للتأهل بكل تأكيد، ولكن إذا ربحنا سنتأهل بطريقة أعظم لنصف النهائي، لا أعلم إن كان جنوب إفريقيا مفاجأة البطولة، نحن نركز فقط في التدريبات والمباريات الرسمية، لم نستطع استقدام كل اللاعبين، لم يتاح لنا ضم عدد من اللاعبين المحترفين في أوروبا، ولكن المتاح الأن أمر جيد بالنسبة لنا، لدينا هدفين في هذه البطولة، الأول هو التأهل للأولمبياد والثاني هو الفوز باللقب".

وأنهى حديثه قائلا: "منتخب مصر فريق جيد للغاية، يملكون خطط دفاعية قوية، ولديهم جماهير كبيرة تمنحهم قوة كبيرة، إنهم الآن في نصف النهائي، في بعض الأوقات يظهرون بشكل جيد، وفي البعض الآخر لا، على كل حال أتمنى مواجهة منتخب مصر النهائي".



