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لاعبو الزمالك.. فخورون بالتتويج بكأس مصر

لاعبو الزمالك.. فخورون بالتتويج بكأس مصر

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أعرب لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك عن فخرهم بالتتويج بلقب بطولة كأس مصر للمرة السابعة والعشرين في تاريخ النادى الأبيض. وتوج الزمالك بلقب كأس مصر بعد تغلبه على بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم على ملعب استاد برج العرب في نهائي كأس مصر.

وقال حمدي النقاز لاعب الزمالك " فخور بحصولي على اللقب الثالث لي مع الزمالك", معربا عن سعادته باللعب تحت قيادة المدير الفني الجديد للفريق وقدرته على إعادة توظيف اللاعبين. فيما قال محمد عبدالغني "فخور بالتواجد داخل الزمالك كنت أحلم طوال حياتي بالانضمام إليه , قدمنا مباراة مميزة ونجحنا في الحصول على البطولة الثالثة هذا الموسم لازال لدينا الكثير".

وكذلك أكد عمر السعيد مهاجم الفريق أن الزمالك كان لديه القدرة على الفوز بعدد أكبر من الأهداف في مواجهة اليوم, معربا عن حزنه من عدم المشاركة أمام بيراميدز.

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