منتخب الإكوادور يتأهل لنصف نهائي مونديال الشباب بفوزه على أمريكا

تأهل منتخب الإكوادور إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم للشباب "تحت 20 عاما" بعد فوزه مساء اليوم السبت على منتخب الولايات المتحدة الأمريكية بنتيجة (2-1) ضمن منافسات الدور ربع النهائي للمسابقة المقامة حاليا في بولندا.





سجل هدفي منتخب الإكوادور، خوسيه سيفوينتيس (في الدقيقة 30)، وجون إسبينوزا (في الدقيقة 42)، فيما أحرز هدف المنتخب الأمريكي الوحيد لاعبه تيم ويا (في الدقيقة 36).





ومن المنتظر أن يلعب منتخب الإكوادور في الدور نصف النهائي لمونديال الشباب، مع الفائز من مواجهة منتخبي كوريا الجنوبية والسنغال.



