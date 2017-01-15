ألمانيا تفوز على نيجيريا وتبلغ دور الثمانية بكأس العالم للسيدات

حافظت ألمانيا الفائزة باللقب مرتين على سجلها الخالي من الهزيمة بكأس العالم لكرة القدم للسيدات بالفوز 3-0 على نيجيريا والتأهل إلى دور الثمانية اليوم السبت.

وأحرزت ألكسندرا بوب وسارة دابريتس هدفين سريعين في الشوط الأول قبل أن تحسم ليا شولر الانتصار قبل النهاية لتلعب ألمانيا ضد السويد أو كندا.

وفي مباراتها رقم 100 مع المنتخب افتتحت بوب التسجيل بضربة رأس في الدقيقة 20 وضاعفت دابريتس الفارق من ركلة جزاء بعد ذلك بسبع دقائق.

ولجأ الحكم إلى حكم الفيديو المساعد لاحتساب الهدف وركلة الجزاء.

وأضافت شولر الهدف الثالث قبل أربع دقائق من النهاية وسط استسلام بطلة أفريقيا.

وبلغت ألمانيا، وهو المنتخب الوحيد في البطولة الذي لم تهتز شباكه مع الولايات المتحدة، دور الثمانية في جميع نسخ كأس العالم للسيدات.