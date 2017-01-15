محمد معروف.. حكما لمباراة إثيوبيا وليسوتو بتصفيات كأس العالم

اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، الحكم الدولى محمد معروف، لإدارة مباراة إثيوبيا وليسوتو المقرر إقامتها يوم 4 سبتمبر في إثيوبيا، ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم.



يعاون معروف كلا من : يوسف البساطي، أحمد توفيق طلب، والحكم الرابع محمود البنا... ويأتى اختيار الكاف رغم قرار لجنة الحكام غير المعلن بايقاف الحكم عقب مباراة الزمالك والمقاصة بالكأس.



كانت لجنة الحكام باتحاد الكرة، قد قررت إيقاف الحكم الدولى محمد معروف، بسبب أخطائه التحكيمية فى مباراة الزمالك والمقاصة فى ربع نهائى كأس مصر، وفاز بها الأبيض بهدف دون رد.



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