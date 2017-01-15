أجيري: مباراة غينيا رسمت الطريق للمباراة الافتتاحية

قال خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم أن المباراة التي جمعت المنتخب مع نظيره الغيني على ملعب استاد برج العرب وانتهت بفوز الفراعنة بثلاثة أهداف مقابل هدف رسمت الطريق للمباراة الافتتاحية في المونديال الأفريقي, والذي ينطلق 21 الجاري.







وأضاف أجيري - في تصريح قبل اللقاء - أن المباراة كانت قوية من الناحية البدنية وهي من أقوى المباريات التي خاضها المنتخب في الفترة الأخيرة, موضحا أنه أن هدف المنتخب الغيني جاء من خطأ, وهذه هي كرة القدم, مشيرا إلى أنه عقب الهدف عدنا للمباراة قبل أن نؤكد الفوز بهدف ثالث.





وأكد أجيري أن مباراة غينيا مفيدة للغاية, واستفدنا من تلك التجربة وقمنا بتجربة لاعبين في أكثر من مركز وهو أمر جيد للجهاز الفني, مشيرا إلى استقراره بنسبة كبيرة على التشكيل الأساسي الذى يخوض به مواجهة زيمبابوي في افتتاح المونديال الأفريقي.





وأوضح أنه حقق أقصي استفادة من مباراتى تنزانيا وغينيا الوديتين, لافتا إلى أنهما كافيتين فيما يتعلق بالإعداد للبطولة.