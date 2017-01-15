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إنجلترا تستضيف بلغاريا يورو ضمن تصفيات يورو 2020

إنجلترا تستضيف بلغاريا يورو ضمن تصفيات يورو 2020

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يستضيف منتخب إنجلترا نظيره منتخب بلغاريا، في السادسة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة، على ملعب ويمبلي، ضمن منافسات المجموعة الاولى من التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 200.

ويسعى منتخب إنجلترا لتحقيق لتحقيق الفوز الثالث على التوالي في مباراة اليوم، بينما يطمح منتخب بلغاريا في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأسود الثلاثة.

ويحتل منتخب إنجلترا صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط من مباراتين فقط، بينما يحتل منتخب بلغاريا المركز الرابع بنقطتين من 4 لقاءات.


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