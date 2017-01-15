صلاح صاحب ثاني أعلى قيمة تسويقية بين لاعبي كرة القدم

احتل محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي الفائز بدوري أبطال أوروبا, المركز الثاني كأعلى قيمة تسويقية بين لاعبي كرة القدم, وذلك بقيمة 219.6 مليون يورو.







فيما تربع كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا على رأس قائمة اللاعبين أصحاب القيمة التسويقية الأعلى في العالم, ويتصدر مبابي التصنيف الصادر عن شبكة "سي أى ايه بى" المتخصصة في البحوث الاقتصادية لكرة القدم بقيمة 252 مليون يورو, ليقفز عن قيمته قبل 6 أشهر ب` 218.5 مليون يورو.





ثم رحيم سترلينج مهاجم مانشستر سيتي يحل ثالثا بقيمة (207.8 مليون يورو), ثم ليونيل ميسي مهاجم برشلونة (167.4 مليون يورو), ثم جوردان سانشو مهاجم بوروسيا دورتموند (159.4 مليون يورو).





ويحل سادسا, السنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول (157.8 مليون يورو), يليه هاري كين مهاجم توتنهام (155.2 مليون يورو), والبرازيلي روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول (144.2 مليون يورو), والفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد (143.8 مليون يورو) وأكمل الألماني ليروي ساني مهاجم مانشستر سيتي قائمة العشرة الأوائل (137.1 مليون يورو).





وتراجع البرازيلي نيمار دا سيلفا من المرتبة الثالثة في يناير الماضي حيث بلغت قيمته السوقية حينها 200 مليون يورو, إلى المرتبة 17 حاليا بقيمة تبلغ 124.7 مليون يورو.



