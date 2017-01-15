مدرب الارجنتين يشيد بالتنظيم الرائع لمصر لمونديال ناشئات الطائرة

أشاد روبرتو ويلفلين مدرب منتخب الأرجنتين لناشئات الكرة الطائرة تحت 18 سنة بالتنظيم الرائع وحسن الاستضافة من جانب القائمين على تنظيم بطولة العالم التى تستضيفها مصر حتى 14 سبتمبر الجاري .

وأكد روبرتو, فى تصريحات اليوم الاثنين, أن فريقه أدى مباراة اليوم أمام تايلاند بالجولة الأخيرة بدور المجموعات بشكل جيد حيث قامت اللاعبات بتنفيذ خطة اللعب كما يجب.

وأضاف المدرب أن أداء الفريق تحسن خلال مباراة اليوم فقد خاض المباريات السابقة وخاصة المباراة الأولى بدور المجموعات فى حالة توتر عالية أثرت على الأداء.

وعن استعداده لمباراة دور ال16 المقبلة امام بيرو قال "نحن نعرف منتخب بيرو جيدا وشاهدنا مباريات له والمباراة ستكون صعبة على كلا الفريقين ففريق بيرو فريق جيد".

يذكر ان منتخب الارجنتين تأهل لدور ال16 كثالث المجموعة الثالثة برصيد 5 نقاط عقب الفوز اليوم على تايلاند 3-0 .



