كازاخستان يفوز على سان مارينو في تصفيات يورو 2020

فاز منتخب كازاخستان الأول لكرة القدم على ضيفه سان مارينو برباعية نظيفة اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الرابعة للمجموعة التاسعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).







وانتهى الشوط الأول بتقدم كازاخستان بهدف سجله إسلامبيك كوات في الدقيقة 45، وفي الشوط الثاني أحرز ماكسيم فيدين وجافورزهان سيومباييف وباويرزهان إسلام خان الأهداف الثلاثة الأخرى لكازاخستان في الدقائق 62 و65 و79 على التوالي.







ورفع هذا الفوز رصيد كازاخستان إلى 6 نقاط في المركز الثالث بالتساوي مع منتخبي روسيا و اسكتلندا، وظلت سان مارينو في المركز الأخير بلا رصيد من النقاط؛ فيما يتصدر المنتخب البلجيكي ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط، وتحل قبرص في المركز قبل الأخير برصيد 3 نقاط.

