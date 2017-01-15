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"كهربا" يقود هجوم منتخب مصر أمام جزر القمر في تصفيات الأفريقية

"كهربا" يقود هجوم منتخب مصر أمام جزر القمر في تصفيات الأفريقية

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 أعلن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم الكابتن حسام البدري ،تشكيل الفريق الذى سيواجه المنتخب أمام مضيفه جزر القمر، والتي ستقام في الثالثة عصر اليوم الاثنين  ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا "الكاميرون 2021".

وشمل التشكيل اللاعبين : محمد الشناوي، وأحمد حجازي, ومحمود علاء, ومحمد هاني, وأيمن أشرف، وطارق حامد، وعمرو السولية، ومحمد مجدي "قفشة"، وأحمد سيد "زيزو"، ومحمود حسن "تريزيجيه"، ومحمود عبد المنعم "كهربا".

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