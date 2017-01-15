رسميًا.. إقامة السوبر للموسم الحالي بين الدورين في الدوري الجديد

قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين، إقامة بطولة السوبر للموسم الحالي، بين الدورين في الدوري الجديد.







وكانت لجنة المسابقات قد حددت 18 سبتمبر موعدا لبطولة السوبر للموسم الماضي، والتي تجمع بين الأهلي والزمالك.



