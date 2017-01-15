انطلاق بطولة الجمهورية للشركات في نسختها رقم 52 ببورسعيد

انطلق, مساء اليوم الثلاثاء, حفل افتتاح بطولة الجمهورية للشركات في دورتها ال`52 التي تستضيفها محافظة بورسعيد للعام الثامن على التوالي.







وبدأ الحفل في المدينة الرياضية بوضع كل من دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومحافظ بورسعيد عادل الغضبان, شعلة البطولة التي تحمل اسم "هضبة الجلالة", بحضور الدكتور حسني غندر رئيس الاتحادين العربي والمصري الرياضي للشركات. وصرح كابتن أسامة صلاح رئيس بعثة مصر للطيران ببورسعيد -وفق بيان لشركة مصر للطيران- بأن مشاركة فرق مصر للطيران في بطولة الجمهورية للشركات جاء بعد فوزها ببطولة القاهرة للشركات على الفرق المنافسة بجدارة, وحصولها على المراكز الأولى في الألعاب الرياضية المختلفة.





كما أضاف أنه نظرا لتحفيز وزارة الطيران المدني وقيادة شركة مصر للطيران ودعمها للنشاط الرياضي للعاملين, أضيفت ألعاب جديدة لم تشارك في البطولات السابقة; ومنها لعبة الجودو ورفع الأثقال, مشيرا إلى أن أعضاء الفرق الرياضية عازمين على إحراز الفوز بالمراكز الأولى لرفع اسم مصر للطيران دائما عاليا.

وقد وصرح كابتن أسامة صلاح رئيس بعثة مصر للطيران ببورسعيد بأن مشاركة فرق مصر للطيران فى بطولة الجمهورية للشركات جاء بعد فوزها ببطولة القاهرة للشركات على الفرق المنافسة بجداره و حصولها على المراكز الأولى فى الألعاب الرياضية المختلفة .



