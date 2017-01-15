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مطار القاهرة يستعد لاستقبال الوفود المشاركة ببطولة كأس الأمم الإفريقية

مطار القاهرة يستعد لاستقبال الوفود المشاركة ببطولة كأس الأمم الإفريقية

تاريخ النشر

استعد مطار القاهرة الدولي لاستقبال الوفود المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بتزيين الصالات.

وقد أنهي المطار استعداداته لإستقبال الوفود والبعثات الرياضية المشاركة في البطولة.
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