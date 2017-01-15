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استعد مطار القاهرة الدولي لاستقبال الوفود المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بتزيين الصالات.
وقد أنهي المطار استعداداته لإستقبال الوفود والبعثات الرياضية المشاركة في البطولة.
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مطار القاهرة يستعد لاستقبال الوفود المشاركة ببطولة كأس الأمم الإفريقية
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