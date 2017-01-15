جنوب أفريقيا تعلن قائمتها لبطولة أمم افريقيا في مصر

أعلن الإنجليزي ستيوارت باكستر, المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا , اليوم الأحد , قائمة تضم 23 لاعبا لخوض بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة بين 21 يونيو الجاري إلى 19 يوليو المقبل.





واعتمد باكستر على مجموعة من النجوم المحليين مع 6 لاعبين محترفين, على رأسهم بيرسي تاو لاعب سانت جالين السويسري, وخرج من الحسابات ريفالدو كويتزي لاعب صن داونز الذي غادر المعسكر بداعي مرض والدته ولم يعد مرة أخرى للتدريبات وكيجان دوللي لاعب وسط مونبيليه الفرنسي للإصابة.





وجاءت قائمة البافانا بافانا كالتالي: حراسة المرمى: دارين كييت (بيدفيست ويتس) - رونين ويليامز (سوبر سبورت يونايتد) - بروس بفوما (كايزر تشيفز).





الدفاع: دانييل كاردوسو وراماهلوي مافهليلي (كايزر تشيفز) - تيولاني هلاتشوايو وسيفسو هيلانتي (بيدفيست ويتس) - إينوسينت مايلا (أورلاندو بيراتيس) - تانسانكا ماكيزي (كيب تاون).





الوسط: بونجاني زينوجو (أميان الفرنسي) - ديان فورمان (سوبر سبورت) - كامويلو موكونجو (برينتفورد الإنجليزي) - تياني مابوندا وتيمبا زواني وهلومبو كيكانا (صن داونز) - تيولاني سيريرو (فيتسه الهولندي) - تيمنكوسي لورش وسيفسو هيلانتي (أورلاندو بيراتيس).





الهجوم: ليبو موتيبا (ستراسبورج الفرنسي) - بيرسي تاو (سانت جالين السويسري) - لارس فيلديوك (سبارتا براج التشيكي) - ليبوجانج مابوي وسيبسيسو فلاكازي (صن داونز).





وتقع جنوب افريقيا في المجموعة الرابعة مع منتخبات : المغرب - كوت ديفوار - ناميبيا .



