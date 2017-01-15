اليابان تتعادل سلبيًا مع الأرجنتين في كأس العالم للسيدات

بدأت اليابان سعيها لبلوغ ثالث نهائي على التوالي في كأس العالم للسيدات لكرة القدم بتعادل سلبي مع الأرجنتين التي اقتنصت أول نقطة في تاريخ مشاركتها بالبطولة يوم الإثنين.







واستحوذت اليابان، المصنفة السابعة عالميًا، بقيادة المدربة أساكو تاكاكورا على الكرة في الشوط الأول بنسبة الثلثين تقريبًا لكنها عانت لإيجاد طريقة لتجاوز قلبي دفاع الأرجنتين أجوستينا باروسو وألدانا كوميتي.





وجاءت الفرصة الوحيدة الخطيرة لليابان عقب الاستراحة عندما أطلقت المهاجمة كومي يوكوياما تسديدة بعيدة المدى لكن الحارسة الأرجنتينية فانينا كوريا تصدت لها قبل أن تتابع يوكي سوجاساوا الكرة وتطيح بها أعلى العارضة.





وتجنب فريق المدرب كارلوس بوريلو الخسارة لأول مرة في كأس العالم حيث خسرت الأرجنتين مبارياتها الست السابقة في البطولة.





وتذيلت الأرجنتين مجموعتها في آخر مشاركتين في البطولة عامي 2003 و2007 وترى القائدة إستيفانيا بانيني أن هذه النتيجة يمكن أن تمثل نقطة انطلاق لباقي مباريات البطولة.





وقالت المهاجمة "هذه النقطة مهمة حقًا لنا. أعتقد أنه يمكن أن نظهر إمكانياتنا خلال البطولة وما يمكن أن نقدمه كفريق. بذلنا مجهودًا كبيرًا طوال المباراة وبتركيز متواصل لأننا واجهنا منافسًا قويًا. نثق في قدرتنا على مواصلة القتال واقتناص المزيد من النقاط وعدم العودة للوطن بنقطة واحدة".





وبدا أداء اليابان، المتوجة بلقب كأس العالم 2011 بالفوز على الولايات المتحدة في النهائي، باهتًا على الصعيد الهجومي إذ كانت لها ثلاث محاولات فقط على المرمى.





وقالت المدربة تاكاكورا "لا ندافع أمام أي فريق. لكن الأداء كان متحفظًا اليوم".





وأقيمت المباراة الأخرى في المجموعة الرابعة يوم الأحد حيث تغلبت إنجلترا 2-1 على اسكتلندا في نيس لتتصدر المجموعة.





وستلتقي اليابان مع اسكتلندا في رين يوم الجمعة المقبل بينما سيواجه فريق المدرب فيل نيفيل الأرجنتين في لوهافر في اليوم ذاته.