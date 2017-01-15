محمود علاء: سعيد بفوز منتخب مصر على زيمبابوي

قال محمود علاء نجم دفاع منتخب مصر وأفضل لاعب في مباراة زيمبابوي، إنه سعيد للغاية بفوزه بجائزة أفضل لاعب وسعيد أكثر بفوز المنتخب بأول ثلاث نقاط والحصول على دفعة قوية، مشيرًا إلى أن الفريق يسعى للقب والفوز في النهاية.

وسجل تريزيجيه هدف للمنتخب المصري في الدقيقة 41 منح الفريق أول فوز وثلاث نقاط في كأس الأمم الإفريقية والتي تنظمها مصر حتى 19 يوليو المقبل.

وأكد علاء في تصريحاته عقب اللقاء إنه لم يكن يحزن لاستبعاده في المباريات الماضية مع المنتخب وكان يحفز نفسه والعمل على تطوير مستواه وهي ما حدث وعاد وبات لاعبًا أساسيًا، معبرًا عن شكره لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للاعبين وكذلك ملايين الجماهير التي وقفت بجوار الفريق.

وعن إصابة أحمد حجازي أمام زيمبابوي قال علاء: أن من يرتدي قميص المنتخب يكون الأفضل في مركزه وحجازي لاعب رائع وكذلك محمود الونش والكل على قدر المسئولية ومن لا يشارك سيكون الجميع خلفه لدعمه والفريق هدفه الرئيسي هو الفوز والتتويج في النهاية باللقب يوم 19 يوليو المقبل.