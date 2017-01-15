شيفيلد يونايتد يضم المدافع روبنسون من نوتنجهام فورست





أعلن شيفيلد يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي، تعاقده مع المدافع جاك روبنسون، من نوتنجهام فورست، بعقد لمدة عامين ونصف العام.

وانضم روبنسون، الذي بدأ مسيرته في ليفربول، إلى فورست في 2018 وشارك في 59 مباراة مع النادي.

ولعب روبنسون (26 عاماً) كظهير أيسر في أغلب مسيرته، لكن يمكنه اللعب أيضاً في مركز قلب الدفاع الأيسر.

وأصبح ثاني لاعب يضمه شيفيلد في يناير كانون الثاني بعد جاك رودويل المنضم على سبيل الإعارة لفترة قصيرة.



