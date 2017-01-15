اغلاق الشريط الاخبارى

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شعار أخبار مصر

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

"لوبيز" يحضر مباراة الكونغو وأوغندا حاليا علي أستاد القاهرة

"لوبيز" يحضر مباراة الكونغو وأوغندا حاليا علي أستاد القاهرة

تاريخ النشر

يحضر جورى لوبير مدرب منتخب مصر، مباراة الكونغو وأوغندا المقامة حاليا على ستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الأولى بالدور الأول ببطولة أمم افريقيا 2019.

ويحاول خافير أجيرى المدير الفنى للمنتخب، مراقبة منتخب الكونغو تحديداً قبل مباراتهما المقرر لها الأربعاء المقبل، فى الجولة الثانية.

وكان المنتخب استهل مشواره بكأس الأمم الأفريقية بالأمس بالفوز على زيمبابوى بهدف مقابل لا شىء أحرزه محمود تريزيجيه، ليرفع رصيده إلى 3 نقاط فى صدارة المجموعة.


  • #كلمات متعلقة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

أضف تعليق

الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

كل الفيديوهات
فيديوهات

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

قضايا ساخنة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

موضوعات ذات صلة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شاهد ايضا
Complementary Content