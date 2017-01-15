"لوبيز" يحضر مباراة الكونغو وأوغندا حاليا علي أستاد القاهرة

يحضر جورى لوبير مدرب منتخب مصر، مباراة الكونغو وأوغندا المقامة حاليا على ستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الأولى بالدور الأول ببطولة أمم افريقيا 2019.

ويحاول خافير أجيرى المدير الفنى للمنتخب، مراقبة منتخب الكونغو تحديداً قبل مباراتهما المقرر لها الأربعاء المقبل، فى الجولة الثانية.



وكان المنتخب استهل مشواره بكأس الأمم الأفريقية بالأمس بالفوز على زيمبابوى بهدف مقابل لا شىء أحرزه محمود تريزيجيه، ليرفع رصيده إلى 3 نقاط فى صدارة المجموعة.





