منتخب الجزائر يسعى لضم أندي ديلور لقائمته في أمم أفريقيا









يرغب المدير الفني لمنتخب الجزائر الأول لكرة القدم, جمال بلماضي, بضم أندي ديلور, مهاجم مونبيلييه الفرنسي, إلى قائمة "محاربو الصحراء" النهائية, التي تشارك في نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2019, بدلا من اللاعب هاريس بلقبلة المستبعد.





وذكر موقع "دي زد فوتبول" الجزائري اليوم الخميس أن بلماضي استبعد بلقبلة بالفعل من قائمة ال`23, غير أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" حدد مهلة لإعلان القوائم وتقديمها قبيل البطولة.





لكن الجزائر حاولت تقديم اسم ديلور في الساعة الحادية عشر قبيل ساعة واحدة من انتهاء مهلة منتصف الليل, ولا يزال من غير المعلوم ما إذا كان ستصدر موافقة أم لا.





وطرح أيضا اسمي اللاعبين سفير تايدر ومحمد بن خماسة لاستدعائهما مكان بلقبلة, لكن طلب الجزائر ينتظر الآن رد الكاف.



