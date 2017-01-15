رضا عبد العال مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم لنادي بلدية المحلة





أعلن مصطفى السامولي رئيس نادي بلدية المحلة أن مجلس إدارة النادي تعاقد رسميا مع رضا عبدالعال لتولي منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم خلفا لكرم جابر الذي تم إقالته لسوء نتائج الفريق في منافسات المجوعة الثالثة ببطولة الدوري الممتاز "ب" .





وقال السامولي في تصريحات اليوم السبت إن مجلس الإدارة أعطى للمدير الفني الجديد جميع الصلاحيات من أجل عودة الفريق للانتصارات والمنافسة على الصعود للدوري الممتاز في الموسم المقبل .





كان فريق بلدية المحلة قد حصد نقطتين فقط في أول 4 مباريات ببطولة الدوري الممتاز "ب" .



