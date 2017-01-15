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السعودية في ضيافة اليمن بتصفيات كأس العالم 2022

السعودية في ضيافة اليمن بتصفيات كأس العالم 2022

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يحل منتخب السعودية ضيفا على نظيره اليمني، اليوم، الثلاثاء، في تمام السادسة مساء، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة ، بتصفيات آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.

ويسعي المنتخب السعودي لتحقيق أول فوز له في تصفيات وقطع اول خطوة نحو التأهل لمونديال قطر، بينما يطمح منتخب اليمن، في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأخضر.

ويأمل منتخب السعودية في التأهل لبطولة كأس العالم للمرة الثانية على التوالي، بعد المشاركة في مونديال روسيا 2018.

وتقام اليوم ايضا العديد من المباريات ضمن تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال 2022، أبرزها فلسطين مع سنغافورة، والبحرين مع كمبوديا، والكويت مع استراليا وقطر مع الهند.


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