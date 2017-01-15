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يوفنتوس يفوز على نابولي 4-3 في الدوري الإيطالي

يوفنتوس يفوز على نابولي 4-3 في الدوري الإيطالي

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حقق يوفنتوس فوزا مثيرا على ضيفه نابولي, بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي جمعتهما مساء السبت بملعب أليانز ستاديوم, ضمن منافسات الأسبوع الثاني من الدوري الإيطالي.

أحرز أهداف يوفنتوس كل من دانيلو لويز في الدقيقة 16, جونزالو هيجواين بالدقيقة 19, كريستيانو رونالدو بالدقيقة 62 وكاليدو كوليبالي بالخطأ في مرماه بالدقيقة 92, فيما أحرز كوستاس مانولاس, هيرفينج لوزانو وجيوفاني دي لورينزو أهداف نابولي بالدقائق 66, 68 و81.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 6 نقاط من مباراتين, فيما يتوقف رصيد نابولي عند 3 نقاط.

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