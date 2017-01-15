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فيكيتش تبلغ نهائي بطولة نوتنجهام المفتوحة للتنس

فيكيتش تبلغ نهائي بطولة نوتنجهام المفتوحة للتنس

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بلغت الكرواتية دونا فيكيتش نهائي بطولة نوتنجهام المفتوحة للتنس على الملاعب العشبية بعدما حولت خسارتها بالمجموعة الأولى إلى انتصار بعد فوزها في 12 شوطًا متتاليًا أمام تاتيانا ماريا اليوم السبت.

وخسرت فيكيتش، المصنفة الثانية، المجموعة الافتتاحية القوية قبل أن تنتفض وتفوز بنتيجة 5-7 و6-0 و6-0.

وتسببت الأمطار في الكثير من التغييرات على جدول المباريات طوال البطولة التي أقيمت العديد من مبارياتها داخل قاعات وعلى أرضيات صلبة.

وتسببت الأمطار في إيقاف المباراة مرة أخرى بعد تقدم فيكيتش 5-0 في المجموعة الحاسمة قبل استئنافها وحسم الفوز.

وستلتقي اللاعبة الكرواتية، بطلة نسخة 2017، في النهائي يوم الأحد مع الفائزة من الفرنسية كارولين جارسيا المصنفة الأولى والأمريكية جنيفر برادي.
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