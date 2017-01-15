الزمالك بطلا لكأس مصر للمرة 27 بتاريخه بفوزه على بيراميدز 3 / صفر

توج فريق الزمالك ببطولة كأس مصر للمرة رقم 27 في تاريخه والثانية على التوالي , بعد تغلبه على فريق بيراميدز بثلاثية نظيفة , في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد باستاد الجيش المصري ببرج العرب في نهائي المسابقة.

تقدم الزمالك عن طريق اللاعب يوسف أوباما في الدقيقة 52 , وأضاف زميله المغربي أشرف بنشرقي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 63 و 83 على التوالي.

وبهذه النتيجة , أكد نادي الزمالك هيمنته على بطولة كأس مصر لكرة القدم في سنواتها الأخيرة بعد ما فاز بست بطولات خلال السبع نسخ الماضية.



