توتنهام الإنجليزي يسعى لضم البرازيلي كوتينيو

أفادت تقارير صحفية أوروبية أن نادي توتنهام الإنجليزي يسعى لضم البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب فريق برشلونة الإسباني المعار إلى نادي بايرن ميونخ الألماني.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية اليوم /الجمعة أن كوتينيو كان على أعتاب الانتقال إلى توتنهام الصيف الماضي، لكن النادي اللندني تراجع في اللحظات الأخيرة، مشيرة إلى أن "السبيرز" أعاد اهتمامه بضم كوتينيو بدعم من المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، والذي سبق أن درب اللاعب البرازيلي في إسبانيول.

وأوضحت أن كوتينيو فقد مكانه في التشكيل الأساسي لبايرن ميونخ خلال آخر 3 مباريات، وهو ما قد يمهد إلى عودة النجم البرازيلي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

بدورها، أشارت صحيفة (ذا صن) البريطانية إلى أن الأرجنتيني بوكيتينو المدير الفني لتوتنهام تحدث مع دانييل ليفي عن غضبه بسبب عدم ضم كوتينيو، حيث إنه طالب إدارة النادي بالإنفاق خلال الميركاتو الصيفي المنقضي، من أجل إعادة بناء الفريق.

ورحل كوتينيو عن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي في 2018 إلى برشلونة، بعد قضاء 5 سنوات في ملعب "أنفيلد"، لكنه فشل في فرض نفسه في (كامب نو)، ليعار إلى بايرن ميونيخ الصيف الماضي لمدة موسم واحد مقابل 8.5 مليون يورو، بالإضافة إلى وجود بند في عقد اللاعب يسمح للبافاري بشرائه في الصيف مقابل 120 مليون يورو.



