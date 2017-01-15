المتزلج النمساوي مارسيل هيرشر يعلن اعتزاله

أعلن بطل التزلج النمساوي مارسيل هيرشر، يوم الأربعاء، اعتزاله عن عمر 30 عامًا بعد فوزه بثمانية ألقاب متتالية في بطولة كأس العالم للتزلج الألبي.

وقال هيرشر، المتخصص في سباقات التعرج في مؤتمر صحافي عقده بمدينة سالزبورج النمساوية بثته العديد من المحطات التليفزيونية النمساوية على الهواء مباشرة "هذا ليس مثل تغيير الوظائف، ولكن مثل إنهاء حياتك من يوم إلى آخر".

وردًا على سؤال حول أسباب اعتزاله، قال هيرشر إن استمرار الدافع والتحفيز بعد كل موسم أصبح أكثر صعوبة على مر السنين.

وبذلك، ينهي هيرشر مشواره كواحد من أنجح الرياضيين الذين شاركوا في سباقات التزلج.

وحصل هيرشر على ميداليتين ذهبيتين أولمبيتين، فيما يحمل الرقم القياسي بوصفه اللاعب الأكثر حصولًا على الميداليات في بطولات العالم، بعدما نال سبع ذهبيات وأربع فضيات.