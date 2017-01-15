التشكيل الكامل للجهاز الفني الجديد للنادي الأهلي

أعلنت لجنة التخطيط لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة الدكتور طه إسماعيل بعد الاعتماد من مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب, التشكيل الكامل للجهاز الفني الجديد للأهلي.

ويتكون الجهاز الفني، وفقا لبيان صادر عن النادي اليوم السبت، من السويسري رينيه فايلر مديرا فنيا ومعه ثلاثة مساعدين أجانب (مدرب عام - مدرب أحمال - مدرب حراس مرمى ) وسامي قمصان مدرب مساعد.

ويستمر سيد عبدالحفيظ في موقعه مديرا للكرة. وذكر البيان أن الجهاز الفني الجديد سيبدأ مهمته ابتداء من بعد غد الإثنين.



