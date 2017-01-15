صامويل إيتو ينصح محمد صلاح بالانتقال لصفوف برشلونة الإسباني

وجه النجم الكاميروني السابق صامويل إيتو نصيحة لمحمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، بالانتقال لصفوف نادي برشلونة الإسباني.

واكد إيتو - في تصريحات أبرزتها شبكة "بي بي سي" البريطانية - "برشلونة سيكون خطوة أفضل لصلاح من ريال مدريد"..

مضيفا "لقد منحني ريال مدريد فرصة الخروج من قارة إفريقيا، ولكني أعلم أيضا أسلوب لعب برشلونة، وأراه سيكون مناسبا أكثر لمحمد صلاح".

واختتم إيتو تصريحاته قائلا "إذا سنحت لصلاح فرصة اللعب في الدوري الإسباني (الأفضل في العالم) يجب أن يوقع لنادي برشلونة".



