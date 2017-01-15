بالصور.. عودة بعثة مصر للقاهرة بعد حصد لقب دورة الألعاب الإفريقية

عاد الوفد الرسمي والأخير لبعثة مصر التي شاركت في دورة الألعاب الإفريقية التي أقيمت مؤخرا في المغرب.



وترأس الوفد المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية، ورافقه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس ياسر إدريس عضو اللجنة الأولمبية والمهندس الباسل عبدالله عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية.

وضم الوفد، البعثة الإدارية والطبية وبعض المنتخبات التي انتهت مشاركتهم في أخر مباريات البطولة بعد إنهاء جميع ترتيبات الإقامة وإعادة جميع الفرق للقاهرة بسلام.

يذكر أن بعثة مصر حققت إنجازا غير مسبوق بحصد أكبر عدد من الميداليات في دورة الألعاب بحصد ٢٧٣ ميدالية متنوعة من بينهم ١٠٢ ميدالية ذهبية.

تواجد في استقبال البعثة في مطار القاهرة المهندس شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأولمبية والعميد يحيى دعبس عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية وممدوح الششتاوي المدير التنفيذي، وحمدي حسين وعلاء مصطفى من اللجنة.

وتواجد وفد رسمي من وزارة الشباب والرياضة في استقبال البعثة يضم الدكتور أحمد الشيخ مدير مكتب وزير الشباب والرياضة واللواء محمد نور المدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة.







