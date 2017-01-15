ميسي لزملائه : يجب علينا أن نفكر في مباراة باراجواي

تلقى المنتخب الأرجنتيني هزيمة قاسية أمام نظيره الكولومبي، بهدفين دون رد، في مستهل مشوار الفريقين في بطولة كوبا أمريكا 2019.







وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو”، أن ليونيل ميسي نجم التانجو أصبح أكثر نضجًا في الفترة الأخيرة، موضحة أن يلعب دورًا قياديًا داخل وخارج الملعب.





وأوضحت أن ميسي خرج للحديث مع وسائل الإعلام عقب الهزيمة أمام كولومبيا، وهو ما حدث معه أيضًا عقب الهزيمة القاسية لفريقه برشلونة أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا.





وأضافت أن ميسي دخل غرفة خلع ملابس المنتخب الأرجنتيني عقب الخسارة، ورفع من معنويات زملائه، خاصة وأن معظمهم من اللاعبين الشباب الذين لا يمتلكون الخبرة المطلوبة.





ونقلت الصحيفة، كلمات ميسي داخل غرفة خلع الملابس، حيث قال “هذه مجرد بداية، يجب علينا أن نفكر في مباراة باراجواي، نحن جميعًا على نفس الخط، يجب علينا العمل بمسئولية حتى نصل إلى النهاية الجيدة”.



