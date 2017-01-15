المدير الفني للأهلي يطمئن على اللاعبين المصابين في صفوف الفريق

حرص المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رينيه فايلر، على الحديث مع طبيب الفريق خالد محمود; للتعرف على مستجدات ملف اللاعبين المصابين في صفوف الفريق، واطلع على تطورات حالة محمود متولي مدافع الفريق وكريم نيدفيد، كما تابع آخر المستجدات الخاصة بحمدي فتحي الذي يستعد للسفر إلى ألمانيا للخضوع لجراحة غضروف الركبة.

من جانبه، أكد الدكتور خالد محمود، تحسن حالة محمود متولي، مدافع الفريق بشكل ملحوظ حيث يخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي؛ للتخلص من إصابة العضلة الخلفية التي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة السوبر المصري أمام الزمالك. وأكد طبيب الأهلي أن متولي يخضع لجلسات علاج طبيعي وجلسة في الجيم، ولن يتم الاستعجال في حالته لمنحه الوقت الكافي للتعافي، حتى يلتئم بالكامل التمزق الذي تعرض له في العضلة الخلفية، كما أنه سيجري أشعة جديدة بعد انتهاء البرنامج العلاجي الذي يخضع له خلال الفترة الحالية.

وكان محمود متولي، قد أجرى أشعة خلال وجود الفريق في معسكر الإمارات، وتم عرضها على الاستشاري الألماني الذي أوصي بعدم الاستعجال في عودة اللاعب للتدريبات. ومن المقرر أن يتوجه حمدي فتحي، لاعب الفريق، إلى ألمانيا غدا الاثنين; للخضوع لجراحة غضروف الركبة، بعد تعرضه للإصابة خلال وجوده في معسكر المنتخب الوطني الأول أثناء الاستعداد لمواجهة كينيا الأخيرة في التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا 2021 المقرر إقامتها في الكاميرون، ليبدأ رحلته العلاجية بعد الحصول على التأشيرة.

وكانت الأشعة التي خضع لها حمدي فتحي أثناء وجوده مع المنتخب أكدت إصابته بقطع في غضروف الركبة، ثم خضع لفحص طبي تحت إشراف الدكتور أحمد عبدالعزيز رئيس اللجنة الطبية بالنادي الأهلي الذي أكد ضرورة التدخل الجراحي، وتم الاتفاق على سفر اللاعب إلى ألمانيا للعلاج.

وحرص المدير الفني للأهلي على الحديث مع حمدي فتحي والاطمئنان على حالته خلال وجوده في مقر النادي الأسبوع الماضي، فيما يتابع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة كافة الإجراءات الخاصة بسفر اللاعب وعلاجه. ويخضع المالي أليو ديانج، لاعب الفريق، لفحص طبي قبل انطلاق مران الفريق اليوم للاطمئنان على حالته والتعرف على فرص مشاركته في التدريبات الجماعية.

واشتكى ديانج من إجهاد في العضلة الضامة، وخضع لبرنامج تأهيلي أمس على هامش مران الفريق، وذلك بعد انتهاء مشوار منتخب بلاده في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة والتي تقام حاليا في مصر، وفضل الجهاز الطبي للأهلي منحه الوقت الكافي للتعافي، وتجهيزه للمرحلة المقبلة إلى أن تتحدد اليوم فرص مشاركته في المران أو استكمال البرنامج الاستشفائي للتخلص من حالة الإجهاد. وعلى صعيد متصل، يواصل الأهلي تحضيراته خلال المرحلة الثانية من فترة الإعداد التي تشهد إقامة مباراة ودية يوم الثلاثاء المقبل أمام فريق الاتصالات، ضمن أجندة الجهاز الفني لتجهيز جميع اللاعبين لمواجهة الجونة في الدوري يوم 25 نوفمبر الجاري ثم السفر إلى تونس في اليوم التالي لخوض مواجهة النجم الساحلي على إستاد رادس المقرر لها يوم 29 من نفس الشهر في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، والنجم الساحلي في دوري أبطال أفريقيا.



