أمم افريقيا.. منتخب مصر يتحدى الكونغو لانتزاع صدارة المجموعة

يدخل المنتخب الوطنى فى العاشرة مساء اليوم الأربعاء، اختبارًا جديدًا أمام الكونغو الديموقراطية على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثانية بالدور الأول لبطولة أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر حاليًا.

ويسعى الفراعنة إلى تحقيق الفوز من أجل انتزاع صدارة المجموعة الأولى، من منتخب أوغندا صاحب المركز الأول وقبل مواجهته الأحد المقبل والذي يعد اللقاء الأصعب في تلك المجموعة.

ويأمل منتخب الكونغو الديمقراطي بقيادة فلورين إينجي تحقيق التعادل أمام الفراعنة، والخروج بنتيجة إيجابية دون الهزيمة من أجل حسم البقاء في منافسات أمم افريقيا من جديد.

وخاض منتخب مصر مرانه الأخير أمس على ملعب الكلية الحربية في جو من التفاؤل وبدعم من رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم المهندس هاني أبو ريدة الذى حضر المران لتحفيز اللاعبين.



