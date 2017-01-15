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لجنة تخطيط الكرة بالأهلي تجتمع مع السويسري فايلر وجهازه المعاون
عقدت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي برئاسة الدكتور طه إسماعيل, اليوم /الاثنين/ اجتماعا مع المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي, السويسري رينيه فايلر, وجهازه المعاون الذي يضم كلا من ديفيد سيزا المدرب العام, وتوماس بينكيل, مخطط الأحمال, ويانكون ميشيل, مدرب حراس المرمي.
وتم خلال الجلسة مناقشة رؤية الجهاز الفني لإعداد الفريق الأحمر واحتياجاته للمرحلة المقبلة. وحضر الاجتماع الكابتن محمود الخطيب, رئيس النادي, وسيد عبد الحفيظ, مدير الكرة, وسامي قمصان, المدرب المساعد. ومن المقرر ان تعقد إدارة الأهلي, في وقت لاحق اليوم, مؤتمرا صحفيا للإعلان عن التفاصيل الكاملة للتعاقد مع السويسري فايلر, وتقديم جهازه المعاون إلى وسائل الإعلام.
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