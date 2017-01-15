اغلاق الشريط الاخبارى

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شعار أخبار مصر

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

لجنة تخطيط الكرة بالأهلي تجتمع مع السويسري فايلر وجهازه المعاون

لجنة تخطيط الكرة بالأهلي تجتمع مع السويسري فايلر وجهازه المعاون

تاريخ النشر


عقدت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي برئاسة الدكتور طه إسماعيل, اليوم /الاثنين/ اجتماعا مع المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي, السويسري رينيه فايلر, وجهازه المعاون الذي يضم كلا من ديفيد سيزا المدرب العام, وتوماس بينكيل, مخطط الأحمال, ويانكون ميشيل, مدرب حراس المرمي.

وتم خلال الجلسة مناقشة رؤية الجهاز الفني لإعداد الفريق الأحمر واحتياجاته للمرحلة المقبلة. وحضر الاجتماع الكابتن محمود الخطيب, رئيس النادي, وسيد عبد الحفيظ, مدير الكرة, وسامي قمصان, المدرب المساعد. ومن المقرر ان تعقد إدارة  الأهلي, في وقت لاحق اليوم, مؤتمرا صحفيا للإعلان عن التفاصيل الكاملة للتعاقد مع السويسري فايلر, وتقديم جهازه المعاون إلى وسائل الإعلام. 

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

أضف تعليق

الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

كل الفيديوهات
فيديوهات

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

قضايا ساخنة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

موضوعات ذات صلة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شاهد ايضا
Complementary Content