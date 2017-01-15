هولندا تواجه أيرلندا لحجز تذكرة التأهل إلى يورو 2020

يحل منتخب هولندا ضيفاً على ايرلندا الشمالية في العاشرة إلا ربع مساء اليوم، السبت بملعب "ويندسور بارك" ضمن منافسات المجموعة الثالثة لتصفيات بطولة كأس الامم الاوروبية "يورو 2020".

ويتصدر منتخب هولندا جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 15 نقطة، متفوقاً بفارق المواجهات المباشرة على منتخب ألمانيا صاحب الوصافة، وبفارق ثلاث نقاط على إيرلندا الشمالية صاحب المركز الثالث.

في حين ودع منتخبي بيلاروسيا واستونيا سباق التأهل للبطولة القارية، بعدما توقف رصيد كلاً منهما عند 4 نقاط ونقطة واحدة على الترتيب، ويحتاج منتخب هولندا لنقطة التعادل في مباراة اليوم من أجل الانضمام لقائمة المنتخبات المتأهلة إلى "يورو 2020".

ويأمل منتخب هولندا في تجديد فوزه على إيرلندا الشمالية بعدما تفوق عليه في المباراة التي جمعتهما بمدينة "روتردام" الهولندية في العاشرة من أكتوبر الماضي بنتيجة 3 – 1.



