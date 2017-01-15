غانا تفوز على مالي 2-0 ويتأهل لنصف نهائي أمم إفريقيا تحت 23 عاماً

تأهل منتخب غانا الأولمبي لكرة القدم، إلى الدور نصف النهائي لبطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، التي تستضيفها مصر حاليا، بعد فوزه الثمين على نظيره المالي بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على ملعب السلام بالقاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى للمسابقة القارية.

الفوز رفع رصيد منتخب غانا الأولمبي إلى أربع نقاط، ليحتل المركز الثاني في المجموعة الأولى، متفوقا بفارق الأهداف على منتخب الكاميرون صاحب المركز الثالث والذي ودع المسابقة، في الوقت الذي تصدر فيه منتخب مصر ترتيب المجموعة بتسع نقاط، فيما تذيل منتخب مالي الترتيب بدون نقاط.

سجل هدفي المنتخب الغاني، لاعبه كوابينا أوسو في الدقيقتين 74 و85، ليخطف لمنتخب بلاده بطاقة العبور لنصف نهائي بطولة إفريقيا تحت 23 عاما، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.



