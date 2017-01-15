جمهور موريتانيا يشيد بمصر ويشكرها على حسن الاستضافة والتنظيم

تاريخ النشر
وجه جمهور المنتخب الموريتاني الشكر لمصر على حسن الاستقبال والتنظيم لبطولة أمم افريقيا.
فقد رفع الجمهور لافتة اثناء حضوره مباراة بلاده امام مالي كتب عليها" نشكر مصررعلى التنظيم والاستضافة".
تاريخ النشر
وجه جمهور المنتخب الموريتاني الشكر لمصر على حسن الاستقبال والتنظيم لبطولة أمم افريقيا.
فقد رفع الجمهور لافتة اثناء حضوره مباراة بلاده امام مالي كتب عليها" نشكر مصررعلى التنظيم والاستضافة".
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