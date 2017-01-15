المغرب يتعادل مع موريتانيا سلبيًا في تصفيات أمم إفريقيا

تعادل منتخب المغرب الأول لكرة القدم مع نظيره الموريتاني سلبيًا، في المباراة التي جمعت بينهما مساء يوم الجمعة، على ملعب ستاد المجمع الرياضي الأمير مولاي عبدالله، في الجولة الأولى من المجموعة الخامسة في تصفيات بطولة كأس أمم إفريقيا، في الكاميرون 2021.

ويتواجد منتخب المغرب في المجموعة الخامسة التي تضم إلى جواره منتخبات جمهورية إفريقيا الوسطى وموريتانيا وبوروندي.

وبهذه النتيجة يحتل منتخب المغرب المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد نقطة واحدة، فيما تصدر منتخب جمهورية إفريقيا الوسطى المجموعة برصيد 3 نقاط، وجاء منتخب موريتانيا في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، وأخيرًا منتخب بوروندي في المركز الرابع بدون نقاط.