حمدالله يغادر معسكر منتخب المغرب بسبب الإصابة

أكد الاتحاد المغربي لكرة القدم, اليوم الخميس, أن سبب مغادرة عبد الرزاق حمدالله لمعسكر منتخب المغرب في المركز الوطني بسلا, يعود للإصابة التي يشكو منها على مستوى الظهر والفخذ.







وأوضح اتحاد الكرة أن طبيب منتخب المغرب, عبد الرزاق هيفتي, ذكر أن حمد الله سيخضع لفحص طبي دقيق غدا الجمعة.





وشارك حمد الله في ودية جامبيا, أمس الأربعاء, ولعب الشوط الثاني. واضطر اتحاد الكرة الخروج ببيان توضيحي, بعد الأخبار التي أثيرت حول أسباب مغادرة حمد الله لمعسكر الأسود, والتي تم ربطها بأنباء التهميش الذي عانى منه من طرف بعض زملائه, وعدم ارتياحه من الأجواء التي يدور فيها المعسكر.





يشار إلى أن كريم باعدي, هو من عوض حمد الله في القائمة النهائية, التي ستشارك في كأس أمم أفريقيا التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو القادم.



