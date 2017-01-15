سيدات سلاح الشيش يحققن ذهبية دورة الألعاب الإفريقية

حقق منتخب مصر للسيدات لسلاح الشيش الميدالية الذهبية لمنافسات دورة الألعاب الإفريقية المقامة في صالة مولاي رشيد بمدينة الرباط بالمغرب.

وفاز منتخب السيدات في المباراة النهائية على تونس بنتيجة 45 - 30 , وشارك في المباراة كل من شهد أحمد ويارا الشرقاوي ونهى هاني ونورا محمد.

ويرأس بعثة مصر في السلاح عبد المنعم الحسيني رئيس اتحاد السلاح ويضم الجهاز الفني كلا من ماهر حمزة المدير الفني وشريف البكري مدرب العام سلاح السيف وإسلام جمال مدرب سيف المبارزة.



