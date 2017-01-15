فايلر يركز على الكرات العرضية في تدريبات الأهلي استعدادا لبطل غينيا

خصص السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي, فقرة للتدرب على الكرات العرضية خلال مران الفريق الجماعي الذي أقيم, مساء اليوم, على ملعب التتش بالجزيرة في إطار الاستعدادات لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في دوري أبطال إفريقيا.

وعقد فايلر جلسة مع جهازه المعاون على هامش المران تحدث خلالها عن بعض الأمور الفنية الخاصة بتدريبات اليوم, كما عقد جلسة خاصة مع اللاعبين قبل المران المسائي, أعقبها خضوع اللاعبين للتدريبات البدنية, تحت إشراف توماس بينكل, مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني.

وبدأ مران اليوم بمحاضرة نظرية من المدير الفني, ثم ادى اللاعبون تدريبات بدنية, أعقبها المران الفني والخططي للفريق وحرص فايلر, على إيقاف المران أكثر من مرة لتصحيح الأخطاء وتوجيه التعليمات للاعبين لتنفيذها, وركز المدير الفني على التحرك والانتشار داخل منطقة الجزاء وكيفية صناعة الهجمة والاستفادة من الكرات العرضية, التي كثف الجهاز الفني من التدريب عليها خلال ال`48 ساعة الماضية .

وخاض الفريق في ختام المران تقسيمة بطول الملعب بمشاركة حارسين اثنين لتجهيز جميع اللاعبين.

من جانبه, واصل محمود وحيد, لاعب الفريق الاحمر تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي, بعد تعرضه لكدمة في القدم, أبعدته عن المشاركة الجماعية, وأدى اللاعب جلسة في الجيم وأعقبها بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات, تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل بالنادي. وسيخضع وحيد لفحص طبي خلال ال`48 ساعة المقبلة لتحديد فرص مشاركته في التدريبات الجماعية بعد تنفيذه البرنامج التأهيلي الذي يخضع له, وحرص خالد محمود, طبيب الفريق, على الطمئنان على اللاعب ومعرفة مدى التحسن الذي طرأ على حالته.

وخصص يانكون ميشيل, مدرب حراس المرمى أكثر من وحدة تدريبية متنوعة لرباعي حراسة المرمى شريف إكرامي, ومحمد الشناوي, وعلي لطفي, وأحمد طارق سليمان; حيث خضع الرباعي لتدريبات قوية تحت إشراف ميشيل الذي حرص على إيقاف الوحدات التدريبية أكثر من مرة; لتوجيه الحراس, وإسداء بعض التعليمات الفنية.

ويطير الأهلي إلى غينيا الاستوائية يوم 11 سبتمبر الجاري استعدادا لمواجهة كانو سبورت في ذهاب دور ال32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا, والمحدد لها يوم 14 من الشهر ذاته.

وكان الأهلي قد صعد إلى دور ال`32 من دوري أبطال إفريقيا, عقب تخطيه عقبة "اطلع بره" بطل جنوب السودان, في الدور التمهيدي بمنافسات دوري أبطال إفريقيا بنتيجة 13-صفر في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.



