"كاف" يشيد بأداء اللجنة الطبية ببطولة أفريقيا تحت 23 عاما

أشاد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بأداء اللجنة الطبية لبطولة أفريقيا تحت 23 عاما والمقامة في مصر حتى يوم 22 من الشهر الجاري.

وأكد الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية، أن اللجنة قدمت كافة التسهيلات لجميع المنتخبات المشاركة في البطولة منذ وصولهم للقاهرة.

وأضاف سلطان أن اللجنة نفذت تعليمات كاف سواء بتجهيزات المستشفيات التي تستقبل الحالات الطارئة أو المتابعات اليومية في المباريات أو التدريبات، مشيرا أن كل أعضاء اللجنة لا يبخلون بأي جهد لخروج البطولة بشكل جيد.

وأشار سلطان إلى أنه تم سحب عينات المنشطات على عدد من اللاعبين وفقا لتعليمات كاف وهناك مباريات تم سحب خلالها 4 عينات بواقع لاعبين من كل منتخب ومباريات أخرى تم سحب عينتين فقط بواقع عينة لكل منتخب ومباريات أخرى لم يتم سحب أي عينة.

وأكد أن سحب العينات من عدمه يرجع لكاف، وأن اللجنة الطبية تحرص على تواجد ما لا يقل عن أربعة أطباء في كل مباراة تكون مسئوليتهم فقط سحب العينات من اللاعبين.



