سويسرا تفوز على جورجيا بهدف نظيف في تصفيات بطولة أوروبا 2020

سجل البديل سيدريك إيتن، الذي كان يلعب أمام جماهيره، هدف المباراة الوحيد بعد ست دقائق من مشاركته في مباراته الدولية الأولى مع سويسرا ليمنح بلاده الفوز 1-0 على جورجيا وتصبح قاب قوسين أو أدنى من التأهل لبطولة أوروبا 2020 لكرة القدم يوم الجمعة.

ويلعب إيتن (22 عامًا) لفريق سان جالن المحلي وغاب عن معظم فترات الموسم الماضي بسبب إصابة في الركبة.

وأحرز هدفه يوم الجمعة بالرأس مستفيدًا من تمريرة عرضية من دنيس زكريا في الدقيقة 77 ليكسر عناد المنافس.

وتحتاج سويسرا، التي تحتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 14 نقطة، إلى تحقيق انتصار خارج الديار أمام جبل طارق متذيل الترتيب يوم الإثنين لتتأهل. وتحل الدنمارك صاحبة الصدارة برصيد 15 نقطة ضيفة على أيرلندا (12 نقطة) في آخر مباراة لها بالمجموعة.

ولا تستطيع جورجيا، التي حصدت ثماني نقاط من ثماني مباريات، التأهل عن المجموعة لكن لديها فرصة عبر ملحق دوري الأمم. ولاحت لها عدة فرص جيدة وسدد زوريكو دافيتاشفيلي في القائم في الشوط الأول.