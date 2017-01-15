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روجيه ميلا يرشح الكاميرون للإحتفاظ بلقب أمم إفريقيا

روجيه ميلا يرشح الكاميرون للإحتفاظ بلقب أمم إفريقيا

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أعرب أسطورة كرة القدم الإفريقية روجيه ميلا، عن اعتقاده بأن لاعبي منتخب الكاميرون، يمتلكون الإمكانيات اللازمة، للإحتفاظ بكأس الأمم الإفريقية في مصر. 

وأعطى ميلا نصائحه، للمدير الفني الهولندي لمنتخب "الأسود غير المروضة" كلارنس سيدورف، بضرورة إتخاذ الخيارات المناسبة، ووضع الطريقة التكتيكية الملائمة لإمكانات لاعبيه، وشدد على ضرورة الدفاع جيداً، وكذلك إمتلاك خط هجوم قوي بإمكانه صناعة الفارق عندما تصعب الأمور. 

ويعد ميلا واحداً من أنجح اللاعبين في تاريخ الكرة الإفريقية، وكان ظهوره الأول مع منتخب الكاميرون في 1973 بمباراة تصفيات كأس العالم أمام زائير - الكونغو الديمقراطية حالياً - وسجل 37 هدفاً في 63 مباراة شارك بها. 



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