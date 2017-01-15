إقبال جماهيري كبير علي منفذ "تذكرتى" فى المركز الأوليمبي

شهد منفذ تذكرتى بالمركز الأولمبى بالمعادى، اقبال جماهيري كبير لشراء تذاكر بطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو الجارى حتى 19 يوليو المقبل واستلام الـfan id من العاشرة صباح اليوم حتى العاشرة مساء على مدار 12 ساعة يوميا.





وحددت اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا منافذ استلام التذاكر والتى يقدم "اليوم السابع" قائمة كاملة بها:





الدرجه الأولى: أفرع أورنج التالية (مصر الجديدة - مدينة نصر - التجمع - الرحاب - الدقى - وسط البلد- الزمالك -المنيل - العباسية - شبرا - 6 أكتوبر - الهرم - المعادى - المقطم - الإسكندرية - الإسماعيلية – السويس).





الدرجة الثانية والثالثة: جميع مراكز الشباب التالية (مركز شباب الجزيرة - مركز شباب الأولمبى المعادى - نادى منتخب السويس - مركز شباب الشيخ زايد بالإسماعيلية - الحى السادس بأكتوبر - نادى أصحاب الجياد بسموحة - نادى الشمس).









كما خصصت تذكرتى خطا ساخنا للاستفسارات والحصول على مزيد من المعلومات ورقمه 15355 والموقع الرسمى www.tazkarti.com.



