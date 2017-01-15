لوكاكو يوافق على الانتقال لانتر ميلان

ذكرت صحيفة لا جازيتا ديللو سبورت اليوم الخميس, على موقعها الإليكترني أن البلجيكي رويلو لوكاكو مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي وافق على شروط انتقاله لفريق انتر ميلان الإيطالي في الانتقالات الصيفية.







وقالت الصحيفة الإيطالية إن لوكاكو وافق على أن يتقاضى 6.6 مليون جنيه إسترليني سنويا, في العقد الذي سيربطه مع إنتر ميلان حتى صيف 2024.





وأشارت الصحيفة إلى أن المفاوضات لا تزال جارية بين إنتر ميلان ومانشستر يونايتد, حيث أن الأخير يريد الحصول على 62 مليون جنيه إسترليني, للتخلي عن خدمات النجم البلجيكي.





ويحتل لوكاكو المرتبة الثانية في اهتمامات النرويجي أولي جونار سولسكاير, مدرب الشياطين الحمر, بهجوم الفريق بعد الشاب الإنجليزي ماركوس راشفورد مما دفعه للانتقال من الفريق الإنجليزي.



