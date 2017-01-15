20 ألف مشجع لنهائي الكأس بين الزمالك وبيراميدز

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم موافقة الجهات الأمنية على حضور 20 ألفا من الجماهير للمباراة النهائية لكأس مصر المقرر إقامتها بين فريقي الزمالك وبيراميدز في الثامنة من مساء /الأحد/ المقبل بستاد برج العرب.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن - في وقت سابق - موافقة الجهات المعنية على إقامة نهائي الكأس في ستاد برج العرب, وقرر اتحاد كرة القدم دمج الدرجتين الثالثة والثانية في درجة موحدة تقدر تذكرتها بــ 75 جنيها مع منحها النسبة الأغلب في عدد التذاكر الإجمالية للمباراة تقديرا لقاعدة جماهير كرة القدم , فيما تحدد أسعار الدرجة الأولى ب 300 جنيه والمقصورة 750 جنيه.



