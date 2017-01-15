اغلاق الشريط الاخبارى

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شعار أخبار مصر

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

الزمالك يسعى للتأهل لنهائي الكأس بمواجهة السكندري..الليلة

الزمالك يسعى للتأهل لنهائي الكأس بمواجهة السكندري..الليلة

تاريخ النشر

يخوض فريق الزمالك فى الثامنة من مساء اليوم /الأحد، مواجهة مصيرية أمام نظيره الاتحاد السكندرى، ، على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات دور نصف نهائى بطولة كأس مصر.

ويبحث الأبيض تحقيق فوز جديد على زعيم الثغر ليخطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية، والتتويج ببطولة الكأس لتعويض جماهيره خسارة لقب الدورى الممتاز، الذى توج به الأهلى فى النسخة المنقضية واحتل الأبيض المركز الثانى برصيد 72 نقطة وبفارق 8 نقاط عن الفريق الأحمر الذى حصد اللقب للمرة الـ41 فى تاريخه.

ويدير المباراة الحكم الأذربيجانى الدولى أليار أجاييف ( 32 عاما ).


  • #كلمات متعلقة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

أضف تعليق

الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

كل الفيديوهات
فيديوهات

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

قضايا ساخنة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شاهد ايضا
Complementary Content