الزمالك يسعى للتأهل لنهائي الكأس بمواجهة السكندري..الليلة

يخوض فريق الزمالك فى الثامنة من مساء اليوم /الأحد، مواجهة مصيرية أمام نظيره الاتحاد السكندرى، ، على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات دور نصف نهائى بطولة كأس مصر.

ويبحث الأبيض تحقيق فوز جديد على زعيم الثغر ليخطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية، والتتويج ببطولة الكأس لتعويض جماهيره خسارة لقب الدورى الممتاز، الذى توج به الأهلى فى النسخة المنقضية واحتل الأبيض المركز الثانى برصيد 72 نقطة وبفارق 8 نقاط عن الفريق الأحمر الذى حصد اللقب للمرة الـ41 فى تاريخه.

ويدير المباراة الحكم الأذربيجانى الدولى أليار أجاييف ( 32 عاما ).



